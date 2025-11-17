Kayıp olarak aranıyordu; kötü haber geldi! Cansız bedeni demir yolunun yanında bulundu
Sivas’ta kayıp olan 80 yaşındaki adam, demir yolu yakınında ölü bulundu.
Kaynak: DHA / İHA
Edinilen bilgiye göre, geçtiğimiz gün evinden ayrılan ve bir daha haber alınamayan 80 yaşındaki M.U.’u arama çalışmaları sürerken, Sivas-Kayseri karayolu İmaret köyünde demir yolu yakınında bir kişinin hareketsiz yattığını gören vatandaş ihbarda bulundu. İ
1 / 12
hbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
2 / 12
Sağlık ekipleri yaptıkları ilk incelemede M.U.’un hayatını kaybettiğini tespit etti.
3 / 12
Polis olay yeri inceleme ekipleri bölgede incelemelerde bulundu.
4 / 12