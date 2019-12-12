Kayıp uçakta ilk görüntü geldi!
Antarktika'ya giderken radardan kaybolan askeri uçağın enkazından ilk insan kalıntıları bulundu, Şilili yetkililer 38 kişinin hayatından ümidi kesmiş durumda.
Şili ordusuna ait asker, iki gün önce beyaz kıta Antarktika'daki üsse gitmek üzere ülkenin güneyindeki Punta Arenas'tan havalandı.
İçerisinde 38 kişi bulunan t C-130 Hercules tipi uçağın hedefi, Antarktika'daki Presidente Eduardo Frei Montalva Üssü'ne inmekti.
Ancak uçak kalktıktan yedi dakika sonra radardan kayboldu. Uçaktaki 17 mürettebat, üçü sivil 21 yolcudan bir daha haber alınamadı.