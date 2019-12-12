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  3. 12 Aralık 2019 11:57

Kayıp uçakta ilk görüntü geldi!

Antarktika'ya giderken radardan kaybolan askeri uçağın enkazından ilk insan kalıntıları bulundu, Şilili yetkililer 38 kişinin hayatından ümidi kesmiş durumda.

Kayıp uçakta ilk görüntü geldi!

Şili ordusuna ait asker, iki gün önce beyaz kıta Antarktika'daki üsse gitmek üzere ülkenin güneyindeki Punta Arenas'tan havalandı.

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Kayıp uçakta ilk görüntü geldi!

İçerisinde 38 kişi bulunan t C-130 Hercules tipi uçağın hedefi, Antarktika'daki Presidente Eduardo Frei Montalva Üssü'ne inmekti.

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Kayıp uçakta ilk görüntü geldi!

Ancak uçak kalktıktan yedi dakika sonra radardan kayboldu. Uçaktaki 17 mürettebat, üçü sivil 21 yolcudan bir daha haber alınamadı.

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Kayıp uçakta ilk görüntü geldi!

Ta ki, Güney Amerika ülkesi ile Antarktika arasında yer alan Drake Boğazı veya Hoces Denizi'nden görüntüler gelene kadar.

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