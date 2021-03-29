Kaynana-gelin birlik oldu, 50 bin liraya bu işi kurdu!

'İŞ ARKADAŞI GİBİ GEÇİNİP GİDİYORUZ'

Evde oturmaktansa bir işe girişmek istediğini söyleyen Burcu Yazıcı, "Bu tesis yaklaşık 50 bin TL'ye mal oldu ve yüzde 80'ini hibe olarak aldık.