  4. Kaynanasını öldürüp intihar etti!

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde miras yüzünden çıkan tartışmada kaynanasını silahla vurarak öldüren şahıs, daha sonra intihar etti.

Kaynak: İHA
Edinilen bilgiye göre, Demokrasi Mahallesi 2246. Sokak'ta meydana gelen olayda, iddiaya göre S.U. (35) ile kaynanası M.M. (60) arasında miras meselesi yüzünden tartışma çıktı. 

Tartışmanın büyüdüğü olayda S.U., kaynanasını silahla vurduktan sonra kendisini vurdu. 

Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. 

Sağlık ekipleri M.M.'nin hayatını kaybettiğini belirlerken, ağır yaralanan S.U. ise ambulansla hastaneye kaldırıldı. 

