Kayseri Valisi vaka artışlarının nedenini böyle anlattı
Vaka sayılarının en çok arttığı illerden olan Kayseri'de, Vali Şehmus Günaydın koronavirüs denetimleri sırasında yaptığı açıklamada vaka artışlarının nedenini anlattı.
Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı. Güncel verilere göre, bugün 112 bin 645 test yapıldı, 1771 kişide Kovid-19 tespit edildi. Son 24 saatte 63 hasta vefat etti, 1342 kişi iyileşti. Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 262 bin 602'ye çıktı. Test sayısı 8 milyon 855 bin 180, vaka sayısı 296 bin 391, vefat sayısı 7 bin 249 olarak kayıtlara geçti.
Ağır hasta sayısı 1351, hastalarda zatürre oranı ise yüzde 7,1 oldu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilkent Yerleşkesi'nde gerçekleştirilen Koronavinüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
VALİ VAKA ARTIŞININ SEBEBİNİ AÇIKLADI
Kayseri'de koronavirüs denetimine katılan Vali Şehmus Günaydın, "Kayseri'de koronavirüslü bazı kişiler filyasyon ekiplerine isim vermekten kaçınıyorlar. Son 1 ayda tespit ettiğimiz her bir pozitif vaka 7 tane temaslı ismi veriyordu. Şimdi test sonucu pozitif olan arkadaşlarımız sadece 3 isim veriyor" dedi.
Kayseri Valisi Şehmus Günaydın ve Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, İçişleri Bakanlığı'nın genelgesi doğrultusunda kentte gerçekleştirilen denetime katıldı. Denetim öncesi açıklamada bulunan Vali Günaydın, Kayseri'de çok ciddi tedbirler aldıklarını söyleyerek, "Melikgazi ve Kocasinan bölgesindeki yoğunluk yaşanan çay ocaklarını kapattık. Piknik alanlarının kapatılmasına karar verdik.