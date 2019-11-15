Kayseri'de 7,5 milyon yıllık bir keşif daha

'FİL'E AİT'

Fosilin daha önce bulunan fosiller gibi 7,5 milyon yıllık olduğunu söyleyen Dağ, "Bu bulduğumuz fosil file ait oluyor. Tabi biz bu fosilleri bulana kadar güneşten, havadan ve sudan etkilenmiş. Güzel ama kırık olmaları nedeniyle parçalı örnekler. O nedenle hemen müdahale edip, laboratuar ortamına taşıdık. Bu fosil tek bir adet file ait gibi görünüyor. Çünkü ayak, kol ve dişlerinden birer tane örnek bulduk. Bu fosiller 7,5 milyon yıllık" diye konuştu.