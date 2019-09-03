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  3. 03 Eylül 2019 14:25

Kayseri'de heyecan yaratan keşif ! Üzüm hasadı yaparken buldular

Kayseri'nin İncesu ilçesinde üzüm hasadı yapanlar, yeraltı şehri buldu. Defineciler tarafından zarar verilen 2 katlı yeraltı şehrinde odalar ve kayadan anıt mezarlar bulunuyor.​

Kayseri'de heyecan yaratan keşif ! Üzüm hasadı yaparken buldular

İncesu ilçesi Derebağ Mahallesi yakınlarında Kırklar İni olarak bilinen bölgeye üzüm hasadı için gelenler, 2 girişli mağarayla karşılaşınca, İncesu Belediyesi yetkililerine bildirdi.

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Kayseri'de heyecan yaratan keşif ! Üzüm hasadı yaparken buldular

Bunun üzerine Belediye Başkanı Mustafa İlmek, beraberinde emekli öğretmen tarihçi Mustafa Çavdar ile bölgeye gitti.

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Kayseri'de heyecan yaratan keşif ! Üzüm hasadı yaparken buldular

Yapılan incelemede, çevre köylülerin mağara olarak bildikleri yerin 2 katlı yeraltı şehri olduğu ortaya çıktı.

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Kayseri'de heyecan yaratan keşif ! Üzüm hasadı yaparken buldular

Defineciler tarafından büyük zarar verilen yeraltı şehrinde farklı odalar ve kayadan anıt mezar yer alıyor. Rum ve Ermenilerin bir dönem yurt edindiği İncesu'da ortaya çıkan yeraltı şehri, ilçede heyecan yarattı.

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