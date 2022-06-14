Kayseri'de yer yarıldı! Uzunluğu tam 2.5 kilometre

"ÇİFTÇİLERİMİZ PERİŞAN"

İşçilerin çalışamadığını belirten Ahmet Harmancı, "Biz Konya Ovası'nda çöken obruklardan baz alarak burada da obruk olduğunu düşünüyoruz ancak ne olduğunu bilmiyoruz. Mahsullerimiz ortadan yarıldı. Çiftçilerimiz perişan. Burada yaklaşık 3 metrelik derinlik var. Bunun uzunluğu 2,5 kilometre civarında bulunuyor" diye konuştu.