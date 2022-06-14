Kayseri'de yer yarıldı! Uzunluğu tam 2.5 kilometre
Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesinde 2 gündür etkili olan yağışlar çiftçiyi perişan etti. Ekili arazide 2.5 kilometre uzunluğunda yarık oluştu.
Kayseri Yeşilhisar'da son 2 günde kuvvetli yağmurlar etkili oldu. Derelerden taşan sular, ekili arazilere zarar verdi.
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Fatih Mahallesi Boztepe mevkisinde Ahmet Harmancı (52) ve diğer çiftçilere ait arazilerde yarıklar meydana geldi.
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Arazilerde ekili pancar, yonca ve ayçiçeği zarar gördü. Arazilerin birinde 2,5 kilometre uzunluğunda, 3 metre derinliğinde ve 2 metre genişliğinde yarık oluştuğu görüldü.
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"ÇİFTÇİLERİMİZ PERİŞAN"
İşçilerin çalışamadığını belirten Ahmet Harmancı, "Biz Konya Ovası'nda çöken obruklardan baz alarak burada da obruk olduğunu düşünüyoruz ancak ne olduğunu bilmiyoruz. Mahsullerimiz ortadan yarıldı. Çiftçilerimiz perişan. Burada yaklaşık 3 metrelik derinlik var. Bunun uzunluğu 2,5 kilometre civarında bulunuyor" diye konuştu.
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