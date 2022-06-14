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Kayseri'de yer yarıldı! Uzunluğu tam 2.5 kilometre

Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesinde 2 gündür etkili olan yağışlar çiftçiyi perişan etti. Ekili arazide 2.5 kilometre uzunluğunda yarık oluştu.

Kayseri'de yer yarıldı! Uzunluğu tam 2.5 kilometre - Resim: 1

Kayseri Yeşilhisar'da son 2 günde kuvvetli yağmurlar etkili oldu. Derelerden taşan sular, ekili arazilere zarar verdi.

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Kayseri'de yer yarıldı! Uzunluğu tam 2.5 kilometre - Resim: 2

Fatih Mahallesi Boztepe mevkisinde Ahmet Harmancı (52) ve diğer çiftçilere ait arazilerde yarıklar meydana geldi.

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Kayseri'de yer yarıldı! Uzunluğu tam 2.5 kilometre - Resim: 3

Arazilerde ekili pancar, yonca ve ayçiçeği zarar gördü. Arazilerin birinde 2,5 kilometre uzunluğunda, 3 metre derinliğinde ve 2 metre genişliğinde yarık oluştuğu görüldü.

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Kayseri'de yer yarıldı! Uzunluğu tam 2.5 kilometre - Resim: 4

"ÇİFTÇİLERİMİZ PERİŞAN"
İşçilerin çalışamadığını belirten Ahmet Harmancı, "Biz Konya Ovası'nda çöken obruklardan baz alarak burada da obruk olduğunu düşünüyoruz ancak ne olduğunu bilmiyoruz. Mahsullerimiz ortadan yarıldı. Çiftçilerimiz perişan. Burada yaklaşık 3 metrelik derinlik var. Bunun uzunluğu 2,5 kilometre civarında bulunuyor" diye konuştu.

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