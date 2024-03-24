Kayserispor Başkanı Çamlı’nın çarptığı mobilet sürücüsü hayatını kaybetti

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis yolda güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri ağır yaralanan mobilet sürücüsü İ.M.’yi ambulansla Kayseri Şehir Hastanesi’ne kaldırdı. İ.M., hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.