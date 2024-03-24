Kayserispor Başkanı Çamlı’nın çarptığı mobilet sürücüsü hayatını kaybetti
Kayserispor Başkanı Ali Çamlı’nın kullandığı cip ile mobiletin çarpıştığı kazada ağır yaralanan mobilet sürücüsü hayatını kaybetti.
Kaynak: DHA / İHA
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Kayserispor Başkanı Ali Çamlı’nın kullandığı cip ile mobiletin çarpıştığı kazada ağır yaralanan mobilet sürücüsü hayatını kaybetti.
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Edinilen bilgiye göre, Kocasinan ilçesi Zümrüt Mahallesi Bekir Yıldız Bulvarı üzerinde meydana gelen trafik kazasında Kayserispor Başkanı Ali Çamlı’nın kullandığı cip bir mobilete çarptı.
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İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis yolda güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri ağır yaralanan mobilet sürücüsü İ.M.’yi ambulansla Kayseri Şehir Hastanesi’ne kaldırdı. İ.M., hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
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