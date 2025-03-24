  1. Anasayfa
  2. Foto Galeriler
  3. Haber
  4. Kayyum sonrası Şişli'deki Ekrem İmamoğlu afişleri indirildi

Kayyum sonrası Şişli'deki Ekrem İmamoğlu afişleri indirildi

Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan'ın tutuklanarak cezaevine konuşmasının ardından Şişli Belediyesi'ne kayyum olarak atanan Şişli Kaymakamı Cevdet Ertürkmen Şişli Belediyesi'nde göreve başladı.

Kaynak: DHA
Kayyum sonrası Şişli'deki Ekrem İmamoğlu afişleri indirildi - Resim: 1

Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü 'Terör' soruşturması kapsamında tutuklanan Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan cezaevine gönderildi.

1 / 8
Kayyum sonrası Şişli'deki Ekrem İmamoğlu afişleri indirildi - Resim: 2

Şahan, İçişleri Bakanlığı tarafından görevinden uzaklaştırıldı; ardından da Şişli Kaymakamı Cevdet Ertürkmen, Şişli Belediyesi'ne kayyum olarak atandı.

2 / 8
Kayyum sonrası Şişli'deki Ekrem İmamoğlu afişleri indirildi - Resim: 3

Kaymakam Cevdet Ertürkmen sabah saatlerinde belediye binasına geldi.

3 / 8
Kayyum sonrası Şişli'deki Ekrem İmamoğlu afişleri indirildi - Resim: 4
4 / 8