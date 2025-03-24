Kayyum sonrası Şişli'deki Ekrem İmamoğlu afişleri indirildi
Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan'ın tutuklanarak cezaevine konuşmasının ardından Şişli Belediyesi'ne kayyum olarak atanan Şişli Kaymakamı Cevdet Ertürkmen Şişli Belediyesi'nde göreve başladı.
Kaynak: DHA
Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü 'Terör' soruşturması kapsamında tutuklanan Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan cezaevine gönderildi.
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Şahan, İçişleri Bakanlığı tarafından görevinden uzaklaştırıldı; ardından da Şişli Kaymakamı Cevdet Ertürkmen, Şişli Belediyesi'ne kayyum olarak atandı.
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Kaymakam Cevdet Ertürkmen sabah saatlerinde belediye binasına geldi.
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