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  4. Kaz Dağları’nda yangın çıktı: Alevler kısa sürede yayıldı

Kaz Dağları’nda yangın çıktı: Alevler kısa sürede yayıldı

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde Kazdağları’nda yangın çıktı. Ekipler yangına müdahale ediyor.

Kaz Dağları’nda yangın çıktı: Alevler kısa sürede yayıldı - Resim: 1

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesine bağlı Çırpılar ile Evciler köylerinin Uzunoluk ve Kobaklı arasında kalan kesiminde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. 

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Kaz Dağları’nda yangın çıktı: Alevler kısa sürede yayıldı - Resim: 2

Alevler, rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayıldı.

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Kaz Dağları’nda yangın çıktı: Alevler kısa sürede yayıldı - Resim: 3

İhbarla birlikte bölgeye Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait çok sayıda arazöz, dozer, ilk müdahale aracı ve orman personeli yönlendirildi.

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Kaz Dağları’nda yangın çıktı: Alevler kısa sürede yayıldı - Resim: 4

Alevlerin söndürülmesi için ekipler müdahale ediyor.

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