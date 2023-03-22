Kaza sonrası yoğun bakıma kaldırılmıştı, görüntüler ile bir kez daha yıkıldı

Yaşananlara adeta isyan neden B.Ş., "Dükkanımı kapatmış, evime gidiyordum. Arkamdan çok hızlı bir şekilde gelen otomobil bana vurarak kaçtı. Ben ve arkadaşım 1 hafta yoğun bakımda kaldık. Ailem ile zor bir süreç atlattık. 20 gün iş yerim kapalı kaldı, ben ölümden döndüm. Psikolojim de bozuldu. Bana vuran arkadaş sosyal medyasından sürekli ‘Bana kimse bir şey yapamaz’ dercesine paylaşımlar yapıyor. Bizim kimseye zararımız yok. Bu arkadaşa ev hapsi verildi, ben yoğun bakımda tedavi görürken dışarıda canlı yayın yapıyor. Dalga geçiyor, elini kolunu sallayarak dışarıda geziyor. Üzülüyorum, ev hapsi almasına rağmen dışarıda geziyor. Ben adalete güveniyorum, başkasının canı yanmasın. Tek istediğim budur. Ben bu kazada ölebilirdim" dedi.





