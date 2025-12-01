Kaza süsü vererek ailesini öldürmüştü: Türkiye'nin konuştuğu doktor ezaevinde intihar etti
Samsun'da Kızılırmak Nehri'ne uçan otomobilde eşi ve 1 yaşındaki oğlunun ölümüne ilişkin tutuklanan Dr. S.K., cezaevinde kendini asarak yaşamına son verdi.
Bafra ilçesi Asar Mahallesi Altınkaya Barajı yolunda 12 Eylül günü saat 18.00 sıralarında Dr. S.K.'nın kullandığı otomobil, Kızılırmak Nehri’ne uçtu. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, Dr. K.'ın eşi G.K. (34) ile oğlu A.K.'nin (1) cansız bedenlerine ulaştı. S.K.’nın durumunun iyi olduğu belirlendi. Psikiyatri asistanı Dr. K.’nin ifadesinde, eşi ve kızının kaza sırasında uyuduğunu, kendisinin navigasyona baktığını, bu sırada kontrolünü kaybettiğini söylediği belirtildi.
FREN İZİNE RASTLANMADI
Savcılığın yaptığı soruşturmada, Dr. S.K.'nin, olay sonrası cüzdan ve cep telefonunun yanında olduğu tespit edildi. Tanıklar, K.'nin olay anında kenarda beklediğini ifade etti. K.’nin olay sonrası 112'yi aramadığı bildirildi. Kazanın olduğu bölgede ise herhangi bir fren izine rastlanılmadığı tespit edildi.
BAŞKA BİRİYLE İLİŞKİ YAŞADIĞI İDDİASI
Öte yandan G.K.'nin yakın arkadaşlarına gönderdiği sesli ve yazılı mesajlarda; eşinin kendisine zarar vereceğini ve tehdit edildiğini söylediği saptandı. Dr. K.'nin aynı hastanede görev yapan psikolog D.C. ile ilişkisi olduğu, bu nedenle sürekli tartışma yaşadıkları, şüphelinin psikiyatri ilaçları kullandığı soruşturma dosyasında yer aldı.
DAHA ÖNCE İNTİHAR GİRİŞİMİNDE BULUNDU
Dr. K., eşi ile çocuğunun toprağa verilmesinin ardından 'Tasarlayarak kasten öldürme' suçlamasıyla gözaltına alındı. Jandarmada susma hakkını kullanan şüpheli, sevk edildiği adliyede verdiği çelişkili ifadeler sonrası çıkarıldığı hakimlikçe 17 Eylül'de tutuklandı.