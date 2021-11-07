Kaza yapan TIR'ı böyle yağmaladılar
Türkiye'den İran'a tavuk götüren Türk TIR'ı, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle devrilerek yan yattı. Yoldan geçenler, TIR'dan saçılan tavuk kolilerini yağmaladı. O anlar, bir sürücünün cep telefonu kamerasına yansıdı.
Türkiye'den yüklediği tavuk kolilerini taşıyan TIR, kontrolden çıkarak devrildi.
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Yan yatan TIR'daki tavuk kolileri etrafa saçılırken, şoför kazadan yara almadan kurtuldu.
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Bu sırada yoldan geçenler TIR'dan etrafa saçılan kolileri araçlarına yükledi.
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TIR'ın şoförü, yağmaya karşı çıktı ancak engel olamadı.
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