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  4. Kaza yapan TIR'ı böyle yağmaladılar

Kaza yapan TIR'ı böyle yağmaladılar

Türkiye'den İran'a tavuk götüren Türk TIR'ı, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle devrilerek yan yattı. Yoldan geçenler, TIR'dan saçılan tavuk kolilerini yağmaladı. O anlar, bir sürücünün cep telefonu kamerasına yansıdı.

Türkiye'den yüklediği tavuk kolilerini taşıyan TIR, kontrolden çıkarak devrildi.

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Yan yatan TIR'daki tavuk kolileri etrafa saçılırken, şoför kazadan yara almadan kurtuldu.

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Bu sırada yoldan geçenler TIR'dan etrafa saçılan kolileri araçlarına yükledi.

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TIR'ın şoförü, yağmaya karşı çıktı ancak engel olamadı.

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