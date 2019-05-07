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  3. 07 Mayıs 2019 11:44

Kaza yapan TIR'ı yağmaladılar

Brezilya'da EC Bahia spor kulübünün U-15 takımını taşıyan tur otobüsü ile elektronik eşya taşıyan bir TIR kafa kafaya çarpıştı. 2 kişinin öldüğü kazayı fırsat bilen bölge halkı, TIR'ı yağmaladı. Görüntüler sosyal medyada tepki çekti.

Kaza yapan TIR'ı yağmaladılar

Kaza, Brezilya’nın Minas Gerais eyaletinde yer alan Santa Cruz de Salinas şehrinde meydana geldi. EC Bahia spor kulübünün U-15 takımını şampiyonluk karşılaşması için Sao Paulo şehrine taşıyan tur otobüsü ile elektronik eşya taşıyan bir TIR’ın kafa kafaya çarpışması sonucu, TIR ve otobüs sürücüsünün hayatını kaybettiği belirtildi.

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Kaza yapan TIR'ı yağmaladılar

Yerel medyada yer alan haberlerde, 16’sı sporcu olmak üzere otobüste bulunan 22 kişinin de kazada yaralandığı ve bölgedeki hastanelere kaldırıldıkları belirtildi. Federal karayolu devriyesi (PRF) ise kazanın nedeninin bilinmediğini, fakat araştırıldığını açıkladı.

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Kaza yapan TIR'ı yağmaladılar

EC Bahia spor kulübü Twitter hesabından, kazada hayatını kaybeden otobüs şoförünün fotoğrafını paylaşarak üzüntüsünü dile getirdi.

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Kaza yapan TIR'ı yağmaladılar

Kaza sonrası bölgede yaşayan bazı kişilerin TIR’ın konteynırındaki elektronik eşyaları yağmalaması sosyal medya kullanıcılarından tepki aldı.

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