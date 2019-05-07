Kaza yapan TIR'ı yağmaladılar

Kaza, Brezilya’nın Minas Gerais eyaletinde yer alan Santa Cruz de Salinas şehrinde meydana geldi. EC Bahia spor kulübünün U-15 takımını şampiyonluk karşılaşması için Sao Paulo şehrine taşıyan tur otobüsü ile elektronik eşya taşıyan bir TIR’ın kafa kafaya çarpışması sonucu, TIR ve otobüs sürücüsünün hayatını kaybettiği belirtildi.