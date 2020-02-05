Kaza yapan uçağın radar ekran görüntüleri ortaya çıktı
İzmir İstanbul seferini yapan özel bir havayolu şirketine ait uçağın pistten çıktığı kazayla ilgili uçağın radar görüntüleri ortaya çıktı.
İzmir-İstanbul seferini yapan özel bir havayolu şirketine ait uçağın iniş yaptıktan sonra kayarak pistin sonundaki toprak zemine çıkmasının ardından, uçağın radar ekran görüntüleri ortaya çıktı.
İzmir-İstanbul seferini gerçekleştirdikten sonra Sabiha Gökçen Havalimanı'na inişi sırasında kayarak pistten çıkarak toprak zemine çıkan uçakla ilgili ekiplerin çalışmaları devam ediyor.
Kaza yapan uçağın radar ekran görüntüleri ortaya çıktı
Öte yandan uçağın İzmir-İstanbul seferine ilişkin radar ekran görüntüleri ortaya çıktı.