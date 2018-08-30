Kaza yerinde acı tesadüf !

Görgü tanıklarının ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler otomobile sıkışan sürücü Mert Yılmaz’ın hayatını kaybettiğini belirledi. Otomobilden çıkarılan ve yapılan incelemelerin ardından Mert Yılmaz’ın cansız bedeni otopsi için Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.