Kazakistan alev alev! Zam protestolarında göstericiler Valilik binasına girdi
Kazakistan'da LPG zammı nedeniyle başlayan protestolar devam ediyor. Almatı kentinde protestocular ile polis arasında şiddetli çatışmalar yaşanırken, göstericiler Valilik binasına girdi. Gösteriler nedeniyle 19 Ocak'a kadar başkent Nur Sultan'da OHAL ilan edildi.
Kazakistan'ın eski başkenti Almatı'nın merkezi iki gündür, LPG fiyatlarına yapılan zamma karşı düzenlenen protestolara sahne oluyor.
1 / 42
Gece boyunca devam eden protestolar öğle saatlerine doğru yeniden alevlendi.
2 / 42
Gösteri alanlarına plakasız araçlarla çok sayıda kişinin bırakıldığı görüldü. Bazı göstericilerin yüzlerini kapatmaları ise dikkati çekti.
3 / 42
Alanda polis ve askeri araçlar ateşe verildi. Polis, göstericilere ses bombası atarak müdahale etti.
4 / 42