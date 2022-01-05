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  4. Kazakistan alev alev! Zam protestolarında göstericiler Valilik binasına girdi

Kazakistan alev alev! Zam protestolarında göstericiler Valilik binasına girdi

Kazakistan'da LPG zammı nedeniyle başlayan protestolar devam ediyor. Almatı kentinde protestocular ile polis arasında şiddetli çatışmalar yaşanırken, göstericiler Valilik binasına girdi. Gösteriler nedeniyle 19 Ocak'a kadar başkent Nur Sultan'da OHAL ilan edildi.

Kazakistan alev alev! Zam protestolarında göstericiler Valilik binasına girdi - Resim: 1

Kazakistan'ın eski başkenti Almatı'nın merkezi iki gündür, LPG fiyatlarına yapılan zamma karşı düzenlenen protestolara sahne oluyor.

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Kazakistan alev alev! Zam protestolarında göstericiler Valilik binasına girdi - Resim: 2

Gece boyunca devam eden protestolar öğle saatlerine doğru yeniden alevlendi.

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Kazakistan alev alev! Zam protestolarında göstericiler Valilik binasına girdi - Resim: 3

Gösteri alanlarına plakasız araçlarla çok sayıda kişinin bırakıldığı görüldü. Bazı göstericilerin yüzlerini kapatmaları ise dikkati çekti.

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Kazakistan alev alev! Zam protestolarında göstericiler Valilik binasına girdi - Resim: 4

Alanda polis ve askeri araçlar ateşe verildi. Polis, göstericilere ses bombası atarak müdahale etti.

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