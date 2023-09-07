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Kazdağları'nda orman yangını

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde orman yangını çıktı. Yangın, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

Kazdağları'nda orman yangını - Resim: 1

Çanakkale Orman Yangın Yönetim Merkezine, Ayvacık Orman İşletme Müdürlüğü Küçükkuyu Şefliği Nusratlı rampaları mevkisinden duman ihbarı gelmesi üzerine, Çanakkale, Bayramiç ve Edremit'te konuşlu helikopterler ve Edremit'te bulunan 2 su atar ve 2 amfibik olmak üzere 4 uçak ile Ayvacık ve çevre işletmelerdeki kara ekipleri yangın alanına sevk edildi.

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Kazdağları'nda orman yangını - Resim: 2

1,5 SAATTE KONTROL ALTINA ALINDI

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde çıkan orman yangını, saat 16.00 sıralarında havadan ve karadan yapılan müdahale ile 1,5 saatte kontrol altına alındı. İlk belirlemelere göre 2 hektar alan zarar görürken, bölgede soğutma çalışmaları sürüyor. 

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Kazdağları'nda orman yangını - Resim: 3
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Kazdağları'nda orman yangını - Resim: 4
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