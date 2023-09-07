Kazdağları'nda orman yangını
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde orman yangını çıktı. Yangın, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.
Çanakkale Orman Yangın Yönetim Merkezine, Ayvacık Orman İşletme Müdürlüğü Küçükkuyu Şefliği Nusratlı rampaları mevkisinden duman ihbarı gelmesi üzerine, Çanakkale, Bayramiç ve Edremit'te konuşlu helikopterler ve Edremit'te bulunan 2 su atar ve 2 amfibik olmak üzere 4 uçak ile Ayvacık ve çevre işletmelerdeki kara ekipleri yangın alanına sevk edildi.
1 / 5
1,5 SAATTE KONTROL ALTINA ALINDI
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde çıkan orman yangını, saat 16.00 sıralarında havadan ve karadan yapılan müdahale ile 1,5 saatte kontrol altına alındı. İlk belirlemelere göre 2 hektar alan zarar görürken, bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.
2 / 5
3 / 5
4 / 5