Kazdıkça ortaya çıktı: 500 yıllık evin gizemi çözüldü
İngiltere'de yaşayan bir emlak danışmanı ailesinin 500 yıllık mülkünün eski fotoğraflarında tuhaf bir şey fark etti.
Genç adam yüzlerce yıllık evlerine ait fotoğraflara bakarken kitaplığın arkasında bulunan bir kapı gördü. Bu kapının şimdi olmadığını fark eden Freddy, kendi imkanlarıyla gördüğü bir deliği takip ederek burayı kazmaya başladı.
Goodall, verdiği demeçte, "Onu aradım ama ilk başta hiçbir şey göremedim, sonra bir kitaplığın arkasına gizlendiğini fark ettim. Sonunda kitaplardan birinin arkasında, gizli odaya bakan bir delik buldum'' dedi.
Videoda Goodall'ın raflardan kitapları temizlediği, ahşap paneldeki vidaları söktüğü ve ardından paneli kaldırdığı görülüyor. Şöminenin arkasında karanlık, boş bir oda bulan genç adamın bir hayli şaşkın olduğu görülüyor.
Bu, Goodall'ın yerdeki başka bir paneli fark etmesine neden oldu ve daha sonra yeraltı odalarına giden gizli bir geçidi keşfetmesini sağladı. Burası odalara açılan yeraltı koridorlarından biriydi. Tabii Goodall'ın macerası burada bitmedi.