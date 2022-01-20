KDV düzenlemesi için geri sayım! Fiyatlara da yansıyacak
Hazine ve Maliye Bakanlığı, KDV'nin sadeleştirilmesine yönelik bir çalışma yürütüyor. Çok yakında Meclis'e geleceği öğrenilen KDV düzenlemesinin fiyat etiketlerine de yansıyacağı belirtiliyor.
Temel gıda ürünlerinde yaşanan artışla birlikte başlatılan KDV oranlarında sadeleşmeyi öngören çalışmada sona yaklaşıldı.
Hazine Ve Maliye Bakanlığı’nın tüm taraflarla görüşerek yürüttüğü çalışma kapsamında sadece temel gıda maddeleri ile ilgili değil, tüm alanlardaki KDV oranları baştan sona yeniden ele alınacak.
Hürriyet'ten Erdinç Çelikkan'ın haberine göre, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Gelir İdaresi Başkanlığı’nın yürüttüğü kapsamlı çalışmaya göre başta temel gıda maddeleri olmak üzere tüm sektörlerde KDV oranları sadeleştirilecek.
FİYAT ETİKETLERİNE YANSIYACAK
Önümüzdeki günlerde bitirilmesi planlanan ve farklı alternatiflerin değerlendirildiği çalışma kapsamında Gelir İdaresi Başkanlığı, sivil toplum kuruluşları, odalar ve sektör temsilcileri olmak üzere ilgili tüm tarafların görüşlerini almak için KDV çalıştayları düzenlemeye başladı.