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  4. KDV düzenlemesi için geri sayım! Fiyatlara da yansıyacak

KDV düzenlemesi için geri sayım! Fiyatlara da yansıyacak

Hazine ve Maliye Bakanlığı, KDV'nin sadeleştirilmesine yönelik bir çalışma yürütüyor. Çok yakında Meclis'e geleceği öğrenilen KDV düzenlemesinin fiyat etiketlerine de yansıyacağı belirtiliyor.

KDV düzenlemesi için geri sayım! Fiyatlara da yansıyacak - Resim: 1

Temel gıda ürünlerinde yaşanan artışla birlikte başlatılan KDV oranlarında sadeleşmeyi öngören çalışmada sona yaklaşıldı.

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KDV düzenlemesi için geri sayım! Fiyatlara da yansıyacak - Resim: 2

 Hazine Ve Maliye Bakanlığı’nın tüm taraflarla görüşerek yürüttüğü çalışma kapsamında sadece temel gıda maddeleri ile ilgili değil, tüm alanlardaki KDV oranları baştan sona yeniden ele alınacak. 

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KDV düzenlemesi için geri sayım! Fiyatlara da yansıyacak - Resim: 3

Hürriyet'ten Erdinç Çelikkan'ın haberine göre, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Gelir İdaresi Başkanlığı’nın yürüttüğü kapsamlı çalışmaya göre başta temel gıda maddeleri olmak üzere tüm sektörlerde KDV oranları sadeleştirilecek.

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KDV düzenlemesi için geri sayım! Fiyatlara da yansıyacak - Resim: 4

FİYAT ETİKETLERİNE YANSIYACAK

Önümüzdeki günlerde bitirilmesi planlanan ve farklı alternatiflerin değerlendirildiği çalışma kapsamında Gelir İdaresi Başkanlığı, sivil toplum kuruluşları, odalar ve sektör temsilcileri olmak üzere ilgili tüm tarafların görüşlerini almak için KDV çalıştayları düzenlemeye başladı. 

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