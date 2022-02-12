KDV indirimi fiyatlara nasıl yansıyacak? Uzmanlar açıkladı

'YÜZDE 20'LİK İNDİRİM DEMEK'

"KDV ile ilgili bir sadeleştirme yapılacağıyla ilgili bir bildirim vardı. Yüzde 8’lik bir KDV vardı orada bir sadeleşmeye gidildi. Yüzde 7‘lik kısmı alınarak yüzde 1’e indirildi. Aslında müjde olarak beklenen bir şeydi. Burada yıllardan beri yüzde 8’lik KDV alınıyordu ve tüketicilere yansıtılması söz konusuydu.

Pazartesiden itibaren tüm gıda ürünlerinde yüzde 8 indirim demektir aslında. Hükümet üzerine düşeni yaptı. Bundan sonraki süreçte sayın Cumhurbaşkanı beyan etti reel sektörün de üzerinde düşeni yerine getirmesi gerekiyor. Eğer bu gerçekleşirse KDV’den gelen 8’lik indirim ve reel sektör de indirime giderse bu gıda fiyatlarında yaklaşık olarak yüzde 20’lik bir indirim demektir.