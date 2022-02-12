KDV indirimi fiyatlara nasıl yansıyacak? Uzmanlar açıkladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, temel gıda ürünlerinde KDV oranının yüzde 1'e indirildiğini açıkladı. Uzman isimler, KDV düzenlemesiyle ilgili değerlendirmelerde bulundu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni ekonomi paketinin açıklandığı programda KDV indirimi müjdesi verdi. Erdoğan, temel gıda ürünlerinde yüzde 8 olan KDV oranının yüzde 1'e indirildiğini açıkladı. KDV indiriminin fiyatlara yansıtılması için çağrıda bulunan Erdoğan, "Bu düzenlemeyi yarınki Resmi Gazete'de yayımlıyoruz. Gıda sektöründe de aynı oranda fedakarlık, yani yüzde 7'lik indirim yapılmasını milletimiz adına bekliyoruz." ifadelerini kullandı.
Yeni Ekonomi Paketi ve KDV indirimini değerlendiren İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sefer Şener şunları söyledi:
'YÜZDE 20'LİK İNDİRİM DEMEK'
"KDV ile ilgili bir sadeleştirme yapılacağıyla ilgili bir bildirim vardı. Yüzde 8’lik bir KDV vardı orada bir sadeleşmeye gidildi. Yüzde 7‘lik kısmı alınarak yüzde 1’e indirildi. Aslında müjde olarak beklenen bir şeydi. Burada yıllardan beri yüzde 8’lik KDV alınıyordu ve tüketicilere yansıtılması söz konusuydu.
Pazartesiden itibaren tüm gıda ürünlerinde yüzde 8 indirim demektir aslında. Hükümet üzerine düşeni yaptı. Bundan sonraki süreçte sayın Cumhurbaşkanı beyan etti reel sektörün de üzerinde düşeni yerine getirmesi gerekiyor. Eğer bu gerçekleşirse KDV’den gelen 8’lik indirim ve reel sektör de indirime giderse bu gıda fiyatlarında yaklaşık olarak yüzde 20’lik bir indirim demektir.
Yüzde 8’e yakın bir maliyet azalışı olmuş oluyor. Bu KDV olarak halkımıza yansıyacaktır. Sayın Cumhurbaşkanı da bir bu kadar reel sektör indirim yapsın dedi ama reel sektörün yüzde 10-15’lik bir indirim yapması demek bunun topluma yüzde 20-25 yansıması demektir. Pazartesinden itibaren bu süreç başlıyor. Aynı zamanda bizim gıda ürünlerini yüzde 10-15’ler seviyelerinde almamız demektir.