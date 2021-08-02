''Kedicik'' lakaplı genç kızın iç çamaşırından çıkanlar şoke etti
Bir kadın polis memuru tarafından yapılan arama sırasında 19 yaşındaki genç kızın iç çamaşırından çıkanlar hayrete düşürdü.
Bir kadın polis memuru tarafından yapılan arama sırasında "Kedicik" lakaplı genç kızın iç çamaşırlarına sakladıkları ortalığa saçıldı.
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Polisler genç kızın sutyeninde ve iç çamaşırında buldukları şok etti.
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Ekipler genç kızın sutyeninde esrar ve iç çamaşırında kokain buldu.
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Bir polis sözcüsü Brezilya'nın yerel medya mensuplarına yaptığı açıklamada, "Bir kadın polis memuru tarafından yapılan arama sırasında, gencin iç çamaşırlarında uyuşturucu buldu." dedi.
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