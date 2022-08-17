Kediye tekme kavgasında ortalık savaş alanına döndü

Canı yanan kedi yola doğru kaçtı. Olaya şahit olan N.M., çocuğun annesini uyarınca önce tartışma, ardından da kavga çıktı. Ş.S. elindeki bir cisimle vurduğu N.M.'nun kaşını yardı. Çevredekilerin araya girmesiyle Ş.S. olay yerinden ayrıldı. Yüzü kanlar içinde kalan N.M. ihbar üzerine gelen ambulansla Çekirge Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. N.M., tedavisinin ardından şikayetçi olmak için gittiği polis merkezinde Ş.S.'nin de kendisinden şikayetçi olduğunu öğrendi.