Kediye tekme kavgasında ortalık savaş alanına döndü
Bursa'da iki kadın arasında "kediye tekme" kavgasında ortalık bir anda savaş alanına döndü. O anlar kameralara yansıdı.
Bursa'da evinin önünde sokak kedilerini besleyen hayvansever N.M. (47) ile çocuğuna kediye tekme attırdığı gerekçesiyle tepki gösterdiği Ş.S. (28) arasında kavga çıktı. Kavga güvenlik kamerasına yansırken, kanlar içinde kalan N.M., tedavisinin ardından darp raporu alıp polise giderek şikayette bulundu. Ş.S. de kendisini darbedip kolunu ısırdığını söylediği N.M.'ndan şikayetçi oldu.
Olay, önceki gün saat 19.00 sıralarında Osmangazi ilçesinin Kırcaali Mahallesi'nde meydana geldi. Malulen emekli öğretmen olan N.M., kapısının önünde otururken iddiaya göre yoldan geçen Ş.S. oğluna kediye tekme atmasını söyledi. Bunun üzerine küçük çocuk koşarak kediye tekme attı.
Canı yanan kedi yola doğru kaçtı. Olaya şahit olan N.M., çocuğun annesini uyarınca önce tartışma, ardından da kavga çıktı. Ş.S. elindeki bir cisimle vurduğu N.M.'nun kaşını yardı. Çevredekilerin araya girmesiyle Ş.S. olay yerinden ayrıldı. Yüzü kanlar içinde kalan N.M. ihbar üzerine gelen ambulansla Çekirge Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. N.M., tedavisinin ardından şikayetçi olmak için gittiği polis merkezinde Ş.S.'nin de kendisinden şikayetçi olduğunu öğrendi.
Ş.S. ifadesinde, çocuğunun kediye tekme atmadığını, N.M.'nun haksız yere kendisine hakaret ederek kolunu ısırdığını belirtti. Ş.S. N.M.'na taşla değil elindeki telefonla vurduğunu belirterek, "Çocuğumla yolda yürürken kedi kaçtı. Daha sonra isminin Neslihan olduğunu öğrendiğim kadın, oğlumu sorumlu tutup dövdü. Engel olmak isterken bana saldırdı. Kendimi savundum. Kendisinden şikayetçiyim” dedi.