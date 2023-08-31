Kediye tekmeye meydan dayağı! Evire çevire dövdü
İstanbul Kabataş’ta ATM önünde duran kediye tekme atan şahıs bir genç tarafından evire çevire dövüldü. O anlar saniye saniye kameralara yansıdı...
İstanbul Kabataş’ta yürüyüş yapan bir genç, ATM önünde “Portakal” isimli kediye tekme atan şahsı evire çevire dövdü. Dayak anları kameralara anbean yansırken şahsı döven Ö.A., “Kayıtsız kalamadım, gerekeni yaptım. Özür dilemek istedi ama benim için bir anlamı yoktu” dedi.
İHA'nın haberine göre olay, geçtiğimiz Cuma günü saat 23.00 sıralarında Beyoğlu Kabataş’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre gece saatlerinde yürüyüşe çıkan 24 yaşındaki Ö.A., bir ATM’nin önüne geldi. Genç burada bir şahsın kediyi tekmelediğini görünce adeta gözü döndü. Şahsa saldıran Ö.A., onu kaldırımda evire çevire darp etti.
Yumruk ve tekmelerle neye uğradığını şaşıran şahıs apar topar kaçtı. Yaşananlar ise kameralara anbean yansıdı. Olayla ilgili ise şahıs ve gencin emniyete herhangi bir şikayette bulunmadıkları öğrenildi. Adının “Portakal” olan kedinin ise durumunun iyi olduğu olaydan sonra kaçtığı ancak 2 gün sonra geri geldiği bilgisine ulaşıldı.
Olayla ilgili konuşan Ö.A., “Ben vale görevlisi olarak çalışıyorum. Canım sıkıldığı için yürüyüş yapıyordum. O esnada arkadaşın kediye tekme attığını gördüm. Kayıtsız kalamadım. Sonuçta hayvanseverim. Çok üzüldüm. Gerekeni yaptığımı düşünüyorum. Doğru bir şey değildi. Şahsı yakaladıktan sonra kaçmaya çalıştı. Özür dilemek istedi ama benim için bir anlamı yoktu. Kavga esnasında, ‘Bir daha yapmayacağım, beni bırak’ diye yalvardı. Ardından koşarak uzaklaştı. O kadar yakınlaşmamıza rağmen bir alkol kokusu almadım. Kedimizin durumu şu anlık gayet iyi. İki gün korkudan buraya gelmedi. Sonra mamasını ve suyunu vererek ait olduğu yere alıştırdık. Küçüklüğünden beri aynı yerde yaşıyor” dedi.