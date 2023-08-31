Kediye tekmeye meydan dayağı! Evire çevire dövdü

Olayla ilgili konuşan Ö.A., “Ben vale görevlisi olarak çalışıyorum. Canım sıkıldığı için yürüyüş yapıyordum. O esnada arkadaşın kediye tekme attığını gördüm. Kayıtsız kalamadım. Sonuçta hayvanseverim. Çok üzüldüm. Gerekeni yaptığımı düşünüyorum. Doğru bir şey değildi. Şahsı yakaladıktan sonra kaçmaya çalıştı. Özür dilemek istedi ama benim için bir anlamı yoktu. Kavga esnasında, ‘Bir daha yapmayacağım, beni bırak’ diye yalvardı. Ardından koşarak uzaklaştı. O kadar yakınlaşmamıza rağmen bir alkol kokusu almadım. Kedimizin durumu şu anlık gayet iyi. İki gün korkudan buraya gelmedi. Sonra mamasını ve suyunu vererek ait olduğu yere alıştırdık. Küçüklüğünden beri aynı yerde yaşıyor” dedi.