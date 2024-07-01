Kelek karpuz seçmeye son: İşin uzmanı bir tık uzağınızda

Kayseri'de bir manavda yapay zeka uygulaması ChatGPT'ye karpuz seçimi yaptırıldı.

Onlarca karpuzun bulunduğu bir manavdaki tezgahın fotoğrafını çekip daha sonra yapay zeka uygulamasından iyi bir meyve seçmesini isteyenler, uygulamanın seçtiği karpuzu manava kestirdi. Karpuz, oldukça sulu, kırmızı renkli ve lezzetli çıktı.

Başka manavlarda da denenen uygulama, çoğunlukla iyi karpuzu seçti.

Manav Celal Adıgüzel, karpuzun yaz aylarının vazgeçilmez lezzetlerinden biri olduğunu söyledi.

Yapay zekanın tezgahtan iyi bir karpuz seçtiğini ifade eden Adıgüzel, "Yapay zeka karpuz seçiminde başarılı. Renk olarak başarılı, kırmızı karpuz seçti, tatlı ve suluydu. İyi bir ustanın seçeceği karpuzu yapay zeka buldu.Yapay zekanın karpuz seçiminde başarılı olduğuna inanıyorum. Vatandaşlar yapay zekaya güvenebilir çünkü ben burada şahit oldum. Oldukça başarılıydı." diye konuştu.