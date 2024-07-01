Kelek karpuz seçmeye son: İşin uzmanı bir tık uzağınızda
Yapay zeka sohbet robotu ChatGPT, karpuz seçerken de kolaylık sağlıyor. Kayseri'de bir manavdaki tezgahın fotoğrafının yüklendiği yapay zeka uygulamasının seçtiği karpuz, sulu, kırmızı renkli ve lezzetli çıktı.
Tıptan sanayiye, bilimden sanata, alışverişten bankacılık işlemlerine kadar birçok alanda kullanılan yapay zeka, son zamanlarda insanların gündelik yaşamda karşılaştığı sorunlara da çeşitli çözümler geliştiriyor.
Yaz mevsiminde sıklıkla tüketilen ancak seçerken büyük zorluk yaşanan karpuz alımında da yapay zekadan yardım alınabiliyor.
YAPAY ZEKA İLE KARPUZ SEÇİMİ
Yapay zeka yardımıyla iyi karpuzu seçebilmek için öncelikle karpuzların yer aldığı tezgahın fotoğrafını çekip yapay zeka uygulaması ChatGPT'ye yüklemek gerekiyor.
Sonrasında "fotoğraftaki en iyi karpuz hangisi?", "Sence hangi karpuzu almalıyım" gibi sorular yöneltilen uygulama, öncelikle kaliteli ve lezzetli karpuzun özellikleriyle ilgili bilgi veriyor.
Daha sonra fotoğraftaki karpuzları bu kriterlere göre değerlendiren yapay zeka, karpuzlardan birisini öneriyor.
Kayseri'de bir manavda yapay zeka uygulaması ChatGPT'ye karpuz seçimi yaptırıldı.
Onlarca karpuzun bulunduğu bir manavdaki tezgahın fotoğrafını çekip daha sonra yapay zeka uygulamasından iyi bir meyve seçmesini isteyenler, uygulamanın seçtiği karpuzu manava kestirdi. Karpuz, oldukça sulu, kırmızı renkli ve lezzetli çıktı.
Başka manavlarda da denenen uygulama, çoğunlukla iyi karpuzu seçti.
Manav Celal Adıgüzel, karpuzun yaz aylarının vazgeçilmez lezzetlerinden biri olduğunu söyledi.
Yapay zekanın tezgahtan iyi bir karpuz seçtiğini ifade eden Adıgüzel, "Yapay zeka karpuz seçiminde başarılı. Renk olarak başarılı, kırmızı karpuz seçti, tatlı ve suluydu. İyi bir ustanın seçeceği karpuzu yapay zeka buldu.Yapay zekanın karpuz seçiminde başarılı olduğuna inanıyorum. Vatandaşlar yapay zekaya güvenebilir çünkü ben burada şahit oldum. Oldukça başarılıydı." diye konuştu.
"İYİ KARPUZ SEÇİMİNDE YÜZDE 98 BAŞARILI"
Yapay zeka üzerine çeşitli çalışmalar yapan Abdullah Gül Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Zafer Aydın, yapay zekanın birçok alanda kullanıldığını, bazı durumlarda insanlardan daha başarılı olduğunu söyledi.
Yapay zeka sistemlerinin insan hayatındaki işleri hem kolaylaştırdığını hem de hızlandırdığını belirten Aydın, yapay zekanın insanların doğru karar verme süreçlerine destek olduğuna dikkati çekti.
Yapay zeka sistemlerinin iyi meyve seçiminde de kullanıldığını anlatan Aydın, uluslararası bir yayında yapay zekanın iyi meyve seçiminde yüzde 95-98, iyi karpuz seçiminde yüzde 98 başarı gösterdiğinin tespit edildiğini söyledi.