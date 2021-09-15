Keloğlan filminin Fatma'sı bakın kim çıktı
Keloğlan Aramızda filminde Fatma rolüyle izleyicinin karşısına çıkan ünlü oyuncunun kim olduğunu öğrenince çok şaşıracaksınız.
O Yeşilçam'ın en masum bakışlı güzellerinden şüphesiz.
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Kariyerinin başında yer aldığı Keloğlan filminde Keloğlan'a sırılsıklam aşık olan bebek yüzlü kız olarak tanıdık Fatma Karanfil'i.
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Keloğlan filminde şöhreti yakalayan Yeşilçam'ın güzel oyuncusu Fatma Karanfil'in bir dönemin en çok izlenen ve en çok konuşulan dizisi Aşk-ı Memnu'da oynadığı orataya çıktı. Dizi yayınlandığı dönem bu ayrıntıya kimse dikkat etmemişti.
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Fatma Karanfil, 3 Şubat 1952 yılında Eşkişehir'de doğdu. 1968'de Ses Dergisi yarışmasında kazandığı üçüncülükle sinemaya başladı.
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