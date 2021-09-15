Keloğlan filminin Fatma'sı bakın kim çıktı

Keloğlan filminde şöhreti yakalayan Yeşilçam'ın güzel oyuncusu Fatma Karanfil'in bir dönemin en çok izlenen ve en çok konuşulan dizisi Aşk-ı Memnu'da oynadığı orataya çıktı. Dizi yayınlandığı dönem bu ayrıntıya kimse dikkat etmemişti.