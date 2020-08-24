Kemal Can OCAK fotoğrafları büyük bir ilgi görüyor
Son dönemde parmak ısırtan fotoğraflarıyla dikkat çeken şarap eleştirmeni Kemal Can OCAK, wineisanart adını verdiği fotoğraf serisi ile büyük bir ilgi görüyor.
Fotoğrafın görsel bir hikaye anlatma sanatı olduğunu söyleyen Kemal Can OCAK, günümüz sosyal medyasının da etkisiyle, insanların sadece bir yerde fotoğraf çektirmek için bile seyahat ettiğini vurgulayarak, doğa ve insanla bütünleşen tarzda fotoğrafların önemine değindi.
Sosyal medya hesapları üzerinden çektiği fotoğrafları paylaşan Kemal Can OCAK, wineisanart adını verdiği fotoğraf serisi özellikle yurt dışından beğeniyle takip ediliyor.
Tabiatla bütünleşen fotoğaflar çeken Kemal Can OCAK, fotoğafların ülke tanıtımı için çok önemli olduğunu belirtti.