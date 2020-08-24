Kemal Can OCAK fotoğrafları büyük bir ilgi görüyor

Fotoğrafın görsel bir hikaye anlatma sanatı olduğunu söyleyen Kemal Can OCAK, günümüz sosyal medyasının da etkisiyle, insanların sadece bir yerde fotoğraf çektirmek için bile seyahat ettiğini vurgulayarak, doğa ve insanla bütünleşen tarzda fotoğrafların önemine değindi.