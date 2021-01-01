Sosyal medya Kemal Sunal'lı reklam filmini konuşuyor
Türk sinemasının usta oyuncusu Kemal Sunal, ölümünden 20 yıl sonra Ziraat Bankası'nın reklamıyla izleyicinin karşısına çıktı. Plastik makyajla Kemal Sunal’a benzetilen Gaziantepli sanatçı Mehmet Kurt’un oynadığı reklam filminde tebessüme vurgu yapıldı. Bilgisayar efektlerinden de yararlanılan filmi sosyal medyada beğenen de oldu, beğenmeyen de.
2020 yılının daha ilk ayında ABD ile İran savaşın eşiğine geldi, koronavirüs salgını patladı, tüm dünyayı etkileyen afetlerin ardı arkası kesilmedi. Dünyanın içinde bulunduğu zor zamanlara inat Kemal Sunal 2021’de Türkiye’ye #SenHepGülümse dedi.
Ziraat Bankası, 2021 yılı için hazırladığı #SenHepGülümse başlıklı reklam filminde Kemal Sunalı oynattı.
İki buçuk saat süren makyajla Kemal Sunal'a birebir benzetilen oyuncu Mehmet Kurt, “Kemal Sunal’ı canlandırmak benim için onur ve gururdur. Öyle usta bir ismi canlandırıyordum ki, hata yapmaktan korktum. O yüzden çok sade ve temiz oynamaya çalıştım” dedi.