Kemal Sunal'ın 1984 model otomobili satışa çıkarıldı

Kemal Sunal’ın hatırası olan arabayı sadece parasını verene değil, aynı zamanda hatırasına saygı duyan, arabaya gözü gibi bakacak birisi olması gerektiğini ifade eden Yılmaz, “İstanbul’da yaşayan bir arkadaşımın vasıtasıyla 2007 yılında bu arabayı almıştım. Alırken arabanın Kemal Sunal’ın olduğunu bilmiyordum. Öğrendiğimde çok mutlu oldum ve o günden sonra arabaya adeta gözüm gibi baktım. O dönemlerde çok almak isteyen oldu ama asla satmayı düşünmedim. Rahmetlinin anısına sahip çıkmanın ve onun aracını kullanmanın güzel duygularını yaşadım. Ama artık satmaya karar verdim. Sadece arabanın parasını verene vermeyeceğim. Aynı zamanda benim gibi Kemal Sunal’ın maneviyatına saygı da duymalı” dedi.