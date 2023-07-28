Kemer'de günlerdir süren yangın söndürüldü
Antalya'nın Kemer ilçesinde çıkan orman yangınının kontrol altına alındığı bildirildi.
Göynük Değirmendere Mahallesi'nde 24 Temmuz saat 21.00 sıralarında çıkan ve günlerdir süren orman yangınının kontrol altına alınması için çalışmalar sürüyor. Yangının sıkıştırıldığı vadiye hava araçlarıyla gece boyunca müdahale edildi.
Sabaha karşı insansız hava aracıyla taranan 400 hektarlık alanda ısı tespit edilmezken, günün aydınlanması ile vadinin üst bölgesindeki zirvede 2 nokta yeniden alevlendi.
YANGIN KONTROL ALTINDA
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Antalya’nın Kemer ilçesinde 4 gündür süren orman yangının kontrol altına alındığını açıkladı.
Bakan Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Antalya Kemer orman yangını havadan ve karadan yapılan etkin müdahaleler sonucunda kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarımız devam ediyor. Yangının ilk anından itibaren cansiparane görev yapan orman teşkilatımızın ve diğer tüm kurum çalışanlarının emeğine sağlık” ifadelerini kullandı.