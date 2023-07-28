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Kemer'de günlerdir süren yangın söndürüldü

Antalya'nın Kemer ilçesinde çıkan orman yangınının kontrol altına alındığı bildirildi.

Kemer'de günlerdir süren yangın söndürüldü - Resim: 1

Göynük Değirmendere Mahallesi'nde 24 Temmuz saat 21.00 sıralarında çıkan ve günlerdir süren orman yangınının kontrol altına alınması için çalışmalar sürüyor. Yangının sıkıştırıldığı vadiye hava araçlarıyla gece boyunca müdahale edildi. 

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Kemer'de günlerdir süren yangın söndürüldü - Resim: 2

Sabaha karşı insansız hava aracıyla taranan 400 hektarlık alanda ısı tespit edilmezken, günün aydınlanması ile vadinin üst bölgesindeki zirvede 2 nokta yeniden alevlendi. 

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Kemer'de günlerdir süren yangın söndürüldü - Resim: 3

YANGIN KONTROL ALTINDA

 Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Antalya’nın Kemer ilçesinde 4 gündür süren orman yangının kontrol altına alındığını açıkladı.


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Kemer'de günlerdir süren yangın söndürüldü - Resim: 4

Bakan Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Antalya Kemer orman yangını havadan ve karadan yapılan etkin müdahaleler sonucunda kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarımız devam ediyor. Yangının ilk anından itibaren cansiparane görev yapan orman teşkilatımızın ve diğer tüm kurum çalışanlarının emeğine sağlık” ifadelerini kullandı.

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