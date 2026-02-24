Kendi evine pencereden girmeye çalışınca ortalık bir anda karıştı

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve bekçi ekibi sevk edildi. Ekipler, demir kapılı ve penceresi zemine yakın binaları teker teker arayarak ihbarcıyla sürekli irtibat halinde tarif edilen adresi buldu. Kapıya çıkan gençler, anahtarı evde unuttuklarını ve pencereden girdiklerini açıklayınca ekipler önce şüpheyle yaklaştı; komşuların da gençlerin söylemini doğrulaması ve GBT sorgusunda olumsuz bir bilgiye ulaşılmaması üzerine durum kapandı.