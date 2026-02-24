Kendi evine pencereden girmeye çalışınca ortalık bir anda karıştı
Bartın'da evinin anahtarını içeride unutan genç, zemin kattaki dairesine pencereden girdi. Durumu gören bir vatandaşın hırsız ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ve bekçi yönlendirildi. Ekipler kapı kapı dolaşırken gerçek ortaya çıkınca herkes güldü. Komik olayın detayları haberimizde.
Bartın'da gece yarısı yaşanan ilginç olay, hem polisi hem de mahalleliyi alarma geçirdi. Sonunda ortaya çıkan gerçek ise gülümsetti.
Bartın'ın Kemerköprü Mahallesi Ahçeloğlu Sokak'ta yaşayan bir genç, eve döndüğünde anahtarını içeride unuttuğunu fark etti. Çözümü zemin kattaki dairesinin penceresinden girmekte bulan genç, bu sırada yoldan geçen bir sürücünün dikkatini çekti. Durumdan şüphelenen sürücü, 112'yi arayarak "hırsız var" ihbarında bulundu.
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve bekçi ekibi sevk edildi. Ekipler, demir kapılı ve penceresi zemine yakın binaları teker teker arayarak ihbarcıyla sürekli irtibat halinde tarif edilen adresi buldu. Kapıya çıkan gençler, anahtarı evde unuttuklarını ve pencereden girdiklerini açıklayınca ekipler önce şüpheyle yaklaştı; komşuların da gençlerin söylemini doğrulaması ve GBT sorgusunda olumsuz bir bilgiye ulaşılmaması üzerine durum kapandı.