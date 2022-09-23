Kendi idrarını içiyor! Dünyaca ünlü isimlerin güzellik sırları ''yok artık'' dedirtti

KIM KARDASHIAN



Kim Kardashian'ın yüzüne kendi kanını enjekte edilmiş çılgın görüntüsünü kim unutabilir? İşlem, trombosit açısından zengin plazma (PRP) tedavisi veya daha yaygın olarak "vampir yüz bakımı" olarak bilinir. Bir doktor sizden kan alır, ardından enjekte etmeden veya topikal olarak uygulamadan önce PRP'yi çıkarmak için bir santrifüjde döndürür. Kardashian daha sonra çok acı verici olduğunu söyleyerek yaptığından pişman olduğunu açıkladı. Megan Ayala, yarım kalmış teoriye göre "vampir yüz bakımı"nın genç cilt hücrelerinizi yenilemesi gerekiyor. Ancak bunun hiçbir bilimsel kanıtı yok dedi.