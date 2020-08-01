  1. Anasayfa
  2. Foto Galeri
  3. 01 Ağustos 2020 16:00

Kendilerine taciz eden babalarını öldüren 3 kız kardeş hakim karşısında

Rusya'da kendilerine yıllarca cinsel tacizde bulunan ve şiddet gösteren babalarını uykusunda öldüren 3 kız kardeş, hakim karşısına çıktı.

Kendilerine taciz eden babalarını öldüren 3 kız kardeş hakim karşısında

Rusya'da cani bir baba, karısını evden kovup kendi kızlarına yıllarca işkence etti ve cinsel tacizde bulundu. Bir akşam babalarının uyumasını bekleyen kızları çekiç ve bıçakla sapık adamı öldürdü.

1/ 20
Kendilerine taciz eden babalarını öldüren 3 kız kardeş hakim karşısında

Cinayetle yargılanan taciz mağduru üç kız kardeşin davaları görüldü. Kardeşlerin mahkemesi ülkede büyük olay yarattı.

2/ 20
Kendilerine taciz eden babalarını öldüren 3 kız kardeş hakim karşısında

Rusya'nın başkenti Moskova'da kendilerini yıllarca taciz eden babalarını uykusunda öldüren üç kız kardeşten ikisi, Krestina ve Angelina Kaçaturyan yargıç karşısına çıktı.

3/ 20
Kendilerine taciz eden babalarını öldüren 3 kız kardeş hakim karşısında

Olay sırasında 17 yaşında olan kardeşleri Maria'nın davası ayrı görülüyor. Maria da cinayetten yargılanıyor. Suçlu bulunmaları halinde kardeşlerin 20 yıla kadar hapis cezası alabilecekleri belirtiliyor.

4/ 20
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM