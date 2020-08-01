Kendilerine taciz eden babalarını öldüren 3 kız kardeş hakim karşısında
Rusya'da kendilerine yıllarca cinsel tacizde bulunan ve şiddet gösteren babalarını uykusunda öldüren 3 kız kardeş, hakim karşısına çıktı.
Rusya'da cani bir baba, karısını evden kovup kendi kızlarına yıllarca işkence etti ve cinsel tacizde bulundu. Bir akşam babalarının uyumasını bekleyen kızları çekiç ve bıçakla sapık adamı öldürdü.
Cinayetle yargılanan taciz mağduru üç kız kardeşin davaları görüldü. Kardeşlerin mahkemesi ülkede büyük olay yarattı.
Rusya'nın başkenti Moskova'da kendilerini yıllarca taciz eden babalarını uykusunda öldüren üç kız kardeşten ikisi, Krestina ve Angelina Kaçaturyan yargıç karşısına çıktı.