Kendisi 28, kocası 53 yaşında... Genç kadının yatak odası itirafı şaşırttı

"YATAK NUMARALARINI ÇOK İYİ BİLİYOR"

Leila ayrıca kadınların kendilerini mutlu eden erkeklere önem verdiğini belirterek, şöyle devam etti: "Yatak odamızdaki uyum da çok iyi. Bruce yatak odası numaralarını çok iyi biliyor. Eğer gözlerimiz kapalı şekilde ilişkiye girseydik kesinlikle onun 21 yaşında olduğunu söylerdim."