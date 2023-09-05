Kendisinden 47 yaş küçük adamla evlenen 84 yaşındaki kadın yaptığına bin pişman

"ONA SAKIN PARA VERMEYİN"

İngiliz Iris Jones şunları söyledi; "2019 yılının Kasım ayında Kahire'ye gittim ve onunla tanıştım. Onun kredi kartı borçlarını ödedim. Kahire'deki İngiliz büyükelçiliğindeki bir yetkili bana, 'Ona sakın para vermeyin' diye uyardı. Fakat dinlemedim ve 15 bin pound verdim.