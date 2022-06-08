Keneyle ilgili bildiklerinizi unutun! Bu bilgilerin hepsi şehir efsanesi çıktı

Kenelere ilişkin dezenformasyonun kene kadar tehlikeli olduğuna işaret eden Orkun, "Kırım Kongo Kanamalı Ateşi için çok yaygın kullanılan 'Keneden zehirlendi' terimi aslında çok yanlış. Çünkü bir eklem bacaklının konağını zehirlemesi için zehrinin olması, örümcekler, akrepler ve arılarda olduğu gibi bu zehri aktarması lazım. Kenelerde öyle bir yapı yok." dedi.