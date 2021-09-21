  1. Anasayfa
  2. Foto Galeriler
  3. Haber
  4. Kent meydanında toplu infaz! 9 kişiyi kurşuna dizdiler

Kent meydanında toplu infaz! 9 kişiyi kurşuna dizdiler

Yemen'de, Suudilere bilgi sızdırdığı iddia edilen 9 kişi Husiler tarafından kurşuna dizilerek infaz edildi.

Yemen'de 2018 yılında Suudi koalisyon güçlerinin yaptığı hava saldırısında İran destekli Husiler'in lideri Saleh al-Samad hayatını kaybetti.

1 / 11

Olaydan sonra Husiler, dokuz kişinin Suudili yetkililere ajanlık yaptığını tespit etti. Yetkililer ajanlıkla suçladığı 9 kişiyi Tahrir meydanına götürüp idam etti.

2 / 11

Ajan olmakla suçlanan mahkumlar yere yatırılıp silahla kafalarına sıkılarak öldürülürken, etrafta destekçileri ise sloganlar attı.

3 / 11

İran destekli grubun idamından sonra başta Avrupa İnsan Hakları olmak üzere birçok örgüt tarafından tutum şiddetle kınandı.

4 / 11