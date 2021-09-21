Kent meydanında toplu infaz! 9 kişiyi kurşuna dizdiler
Yemen'de, Suudilere bilgi sızdırdığı iddia edilen 9 kişi Husiler tarafından kurşuna dizilerek infaz edildi.
Yemen'de 2018 yılında Suudi koalisyon güçlerinin yaptığı hava saldırısında İran destekli Husiler'in lideri Saleh al-Samad hayatını kaybetti.
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Olaydan sonra Husiler, dokuz kişinin Suudili yetkililere ajanlık yaptığını tespit etti. Yetkililer ajanlıkla suçladığı 9 kişiyi Tahrir meydanına götürüp idam etti.
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Ajan olmakla suçlanan mahkumlar yere yatırılıp silahla kafalarına sıkılarak öldürülürken, etrafta destekçileri ise sloganlar attı.
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İran destekli grubun idamından sonra başta Avrupa İnsan Hakları olmak üzere birçok örgüt tarafından tutum şiddetle kınandı.
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