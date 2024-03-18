Kentsel dönüşümde 700 bin TL hibe, 700 bin TL kredinin şartları belli oldu
İstanbul'da gerçekleştirilecek kentsel dönüşüm projeleri için başlatılan 700 bin TL hibe ve 700 bin TL'lik "Yarısı Bizden Kampanyası" için en çok merak edilen 8 soru yanıt buldu.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, İstanbul'da yürütülecek kentsel dönüşüm uygulamaları kapsamındaki "Yarısı Bizden Kampanyası"na ilişkin merak edilen soruların yanıtlarını paylaştı. Bakan Özhaseki'nin sosyal medya paylaşımı kampanyaya ilişkin tüm detayları içeriyor.
Kampanyaya ilişkin merak edilen 8 soru ve Bakan Özhaseki'nin bu sorulara verdiği yanıtlar şu şekilde:
Konut için ne kadar hibe ve kredi verilecek?
Bakanlık, "Yarısı Bizden" diyerek hak sahiplerine yarı yarıya destek sağlıyor. Bir konut için hak sahiplerine 700 bin lira hibe ve 700 bin lira kredi verilecek. Diğer her konut için ise 1 milyon 400 bin lira kredi verilecek.
İş yeri için ne kadar hibe ve kredi verilecek?
İş yeri için de destek yarı yarıya. Bir iş yeri için 350 bin lira hibe ve 350 bin lira kredi verilecek. Diğer her bir iş yeri için ise 700 bin lira kredi sağlanacak.
Kredi için gelir şartı aranıyor mu?
Hayır, hak sahiplerine kredi verilirken gelir ve kredi puanına bakılmayacak.