Kentsel Dönüşümde Yarısı Bizden kampanyasının detayları belli oldu

Cumhurbaşkanı ve AK Parti lideri Recep Tayyip Erdoğan, Kentsel Dönüşüm Projeleri Anahtar Teslim ve Temel Atma Töreni’nde, Kentsel Dönüşümde Yarısı Bizden projesini duyurmuştu. İşte 5 adımda "Kentsel Dönüşümde Yarısı Bizden" projesi...