Kentsel Dönüşümde Yarısı Bizden kampanyasının detayları belli oldu
Kentsel dönüşümde maliyetin yarısının devlet tarafından karşılanacağı "Kentsel Dönüşümde Yarısı Bizden" projesinin nasıl işleyeceğine yönelik detaylar paylaşıldı.
Cumhurbaşkanı ve AK Parti lideri Recep Tayyip Erdoğan, Kentsel Dönüşüm Projeleri Anahtar Teslim ve Temel Atma Töreni’nde, Kentsel Dönüşümde Yarısı Bizden projesini duyurmuştu. İşte 5 adımda "Kentsel Dönüşümde Yarısı Bizden" projesi...
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Duyurulan projenin detaylarına göre gerçekleştirilecek dönüşümün TOKİ aracılığıyla yapılması gerekiyor. Projenin ise beş adımda tamamlanması öngörülüyor.
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Buna göre, ilk adım olarak mülk sahibinin 26 Nisan - 29 Mayıs tarihleri arasında e-devlet üzerinden projeye başvurması gerekiyor.
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Başvurunun ardından Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı uzmanları tarafından başvuruda bulunulan binanın ön incelemesi yapılarak, keşif raporu hazırlanacak.
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