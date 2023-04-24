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Kentsel Dönüşümde Yarısı Bizden kampanyasının detayları belli oldu

Kentsel dönüşümde maliyetin yarısının devlet tarafından karşılanacağı "Kentsel Dönüşümde Yarısı Bizden" projesinin nasıl işleyeceğine yönelik detaylar paylaşıldı.

Kentsel Dönüşümde Yarısı Bizden kampanyasının detayları belli oldu - Resim: 1

Cumhurbaşkanı ve AK Parti lideri Recep Tayyip Erdoğan, Kentsel Dönüşüm Projeleri Anahtar Teslim ve Temel Atma Töreni’nde, Kentsel Dönüşümde Yarısı Bizden projesini duyurmuştu. İşte 5 adımda "Kentsel Dönüşümde Yarısı Bizden" projesi...

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Kentsel Dönüşümde Yarısı Bizden kampanyasının detayları belli oldu - Resim: 2

Duyurulan projenin detaylarına göre gerçekleştirilecek dönüşümün TOKİ aracılığıyla yapılması gerekiyor. Projenin ise beş adımda tamamlanması öngörülüyor.

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Kentsel Dönüşümde Yarısı Bizden kampanyasının detayları belli oldu - Resim: 3

Buna göre, ilk adım olarak mülk sahibinin 26 Nisan - 29 Mayıs tarihleri arasında e-devlet üzerinden projeye başvurması gerekiyor. 

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Kentsel Dönüşümde Yarısı Bizden kampanyasının detayları belli oldu - Resim: 4

Başvurunun ardından Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı uzmanları tarafından başvuruda bulunulan binanın ön incelemesi yapılarak, keşif raporu hazırlanacak.

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