Kentsel dönüşümün ortasında tek başına

"Para değil ev istiyorum"

Kentsel dönüşümün ortasında kalan evinde yaşamını sürdüren Mustafa Öksüz, “2014 yılında istimlak başladı, 2018 yılında da inşaatların yapımına başlandı. Ne yazık ki o zamandan beri de çektiğimiz çile hat safhada. Ben para değil ev istiyorum; ölene kadar da nücadeleme devam edeceğim. Benim evimden başka yerde yaşayacak mekanım yok. Evimin karşılığı ücreti belli olduktan sonra diğer komşularım konut fiyatlarından hangi şartlarda faydalanmak istiyorsa aynı şartlarda ben de razıyım. Evim 4 kat. 6 kardeşiz. Biraderlerim birlikte oturuyoruz. Kullanılan 3 daire 155 metrekareden oluşuyor. En küçük amirinden en büyük amirine kadar, siyasi vekillerimizin tümüyle herkesle tek tek görüştüm. Kendilerine ben ev istiyorum, konut istiyorum dedim, ’onlar para verelim’ dedi. Ben de kendilerine parayla işim olmaz dedim. Mahkemeye de gerekçe olarak para değil ev istediğimi söyledim. Ben evimin karşılığında, evimin değeri biçildikten sonra TOKİ’nin birim fiyatları belli olduktan sonra ev istiyorum. 5 daire istiyorum yasal olarak hakkım zaten. Beş daireden kalan farkı da ödemek şartıyla. Zaten 31 Ağustos 2010’dan beri müracaat dilekçelerim var” diye konuştu.