Kentten kilometrelerce uzakta, tek başlarına yaşıyorlar

Hayvanlarından elde ettikleri et ve süt ürünlerini tüketerek yaşamlarını sürdürdüklerini belirten Derviş Muhan, "Siz hoşgeldiniz. Biz köyümüzdeyiz. Burada hayvanlara bakıyoruz. Biz yazında kışında burdayız. Elektrik yok. Burada köyde virüs yok. Şehirde var ama burada yok. Hiç maske takmadık. Burada hastalık yok" dedi.