Kenya'da vergi yasası tepkisi için halk sokağa döküldü: Onlarca yaralı var

Kenya İletişim Kurumu, Kenya merkezli NTV ve KTN'nin protestoları canlı yayınladığı için yayını durdurdu. Kenya Editörler Birliği tarafından kınanan karar, "Anayasa'nın ağır bir ihlali" olarak nitelendirildi. NTV'nin ana kuruluşu Nation Media Group'tan üst düzey bir yetkili, "Tüm sinyalimiz kesildi, artık sadece YouTube ve web sitesinde canlı yayındayız" dedi.