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Kesilen ağacın içinden çıkanı gören satın almak istedi

Yozgat'ta odun doğrayan bir vatandaş kestiği ağacın ortasından çıkanı görünce hayrete düştü. Odunculukla uğraşan vatandaşın fark edince duygulandığı o şeyi görenler satın almak istedi. 

Yozgat'ta odun doğrayan bir vatandaş kestiği ağacın ortasından çıkanı görünce hayrete düştü. Odunculukla uğraşan vatandaşın fark edince duygulandığı o şeyi görenler satın almak istedi. Bakın kestiği kayısı ağacının gövdesinden ne çıktı?

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Yozgat'ın Boğazlıyan ilçesine bağlı Sırçalı kasabasında ilginç bir olay yaşandı.

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Odun ve ağaç doğramacılığı yapan Duran İlbay kestiği ağacın ortasında ay yıldız figürü olduğunu fark etti.

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Duran İlbay kestiği kayısı ağacının gövdesinde bulunan ay yıldız figürünün fotoğrafını çekip sosyal medyada paylaştı.

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