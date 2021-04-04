Kesilen ağacın içinden çıkanı gören satın almak istedi
Yozgat'ta odun doğrayan bir vatandaş kestiği ağacın ortasından çıkanı görünce hayrete düştü. Odunculukla uğraşan vatandaşın fark edince duygulandığı o şeyi görenler satın almak istedi.
Yozgat'ta odun doğrayan bir vatandaş kestiği ağacın ortasından çıkanı görünce hayrete düştü. Odunculukla uğraşan vatandaşın fark edince duygulandığı o şeyi görenler satın almak istedi. Bakın kestiği kayısı ağacının gövdesinden ne çıktı?
1 / 152
Yozgat'ın Boğazlıyan ilçesine bağlı Sırçalı kasabasında ilginç bir olay yaşandı.
2 / 152
Odun ve ağaç doğramacılığı yapan Duran İlbay kestiği ağacın ortasında ay yıldız figürü olduğunu fark etti.
3 / 152
Duran İlbay kestiği kayısı ağacının gövdesinde bulunan ay yıldız figürünün fotoğrafını çekip sosyal medyada paylaştı.
4 / 152