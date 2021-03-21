Kesin korunacak hassas alan ilan edildi
Düzce'de yer alan Sarıkaya Mağarası, kesin korunacak hassas alan ilan edildi. Mağara, Batı Karadeniz'in en büyük mağarası olma özelliğini taşıyor.
Düzce'nin Yığılca ilçesindeki Sarıkaya Mağarası, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kesin korunacak hassas alan olarak tescil edildi.
Yığılca ilçesine 15 kilometre mesafedeki Batı Karadeniz'in en büyük mağarası olma özelliğini taşıyan Sarıkaya Mağarası, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kesin korunacak hassas alan olarak tescil edildi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından imzalanan karar, Resmi Gazetede yayımlandı.
TÜRKİYE’DEKİ EN BÜYÜK 4 MAĞARADAN BİRİ Mağaranın hassas alan ilan edilmesi için yoğun mesai harcayan Sarıkaya Köyü Muhtarı Ercan Yalçın, Bu mağara ilk olarak 1994 yılında keşfedilmiş. O zamanki şartlarla pek fazla ilgilenilmemiş. 2014 yılında ben göreve geldiğimde hibe destek aldık. Bu parayı değerlendirdik ve yatırım yaptık.