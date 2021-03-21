Kesin korunacak hassas alan ilan edildi

TÜRKİYE’DEKİ EN BÜYÜK 4 MAĞARADAN BİRİ Mağaranın hassas alan ilan edilmesi için yoğun mesai harcayan Sarıkaya Köyü Muhtarı Ercan Yalçın, Bu mağara ilk olarak 1994 yılında keşfedilmiş. O zamanki şartlarla pek fazla ilgilenilmemiş. 2014 yılında ben göreve geldiğimde hibe destek aldık. Bu parayı değerlendirdik ve yatırım yaptık.