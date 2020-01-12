Keskin nişancılar deve katliamını şova çevirdi !

KLİMALARDAN SU İÇİYORLAR

APY idaresinin yönetim kurulu üyelerinden Marita Baker "Sıcak ve rahatsız koşullarda sıkışıp kalmış durumdayız, rahatsız hissediyoruz çünkü develer çitleri yıkıp içeri giriyor, evlerin etrafına geliyor ve klimalardan su içmeyi deniyor." dedi.



