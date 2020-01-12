Keskin nişancılar deve katliamını şova çevirdi !
Aylardır orman yangınlarıyla mücadele eden Avustralya'da, su kaynaklarını tükettiği gerekçesiyle yaklaşık 10 bin devenin öldürülmesine karar verilmişti. Görevlendirilen keskin nişancıların öldürdükleri develerin yanında poz vermesi tepkilere neden oldu.
Eyaletin kuzeybatısındaki Anangu Pitjantjatjara Yankunytjatjara bölgesinde yerel yöneticiler, su kaynaklarına akın ederek yerleşim yerlerine zarar verdiğinden şikayet ettikleri yabani develerin toplu halde itlaf edilmesine onay verdi.
KATLİAM BAŞLADI
Anangu Pitjantjatjara Yankunytjatjara (APY) topraklarındaki Aborijin liderlerinin talimatı sonrası profesyonel nişancılar avlanmaya başladı.
KLİMALARDAN SU İÇİYORLAR
APY idaresinin yönetim kurulu üyelerinden Marita Baker "Sıcak ve rahatsız koşullarda sıkışıp kalmış durumdayız, rahatsız hissediyoruz çünkü develer çitleri yıkıp içeri giriyor, evlerin etrafına geliyor ve klimalardan su içmeyi deniyor." dedi.