Kesmek istedikleri varil bomba gibi patladı
Bingöl Karlıova'da kaynak atölyesinde spiral makinesiyle kesilmek istenen varil, bomba gibi patladı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaynak: DHA
Olay, dün 16.00 sıralarında Karlıova ilçesine bağlı Yiğitler köyündeki bir kaynak atölyesinde meydana geldi.
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Atölye sahibi F.O. atık yağ taşımada kullanılan boş varili spiral makinesiyle kesmek istedi. Bu sırada varil patladı. O., elinden hafif yaralandı.
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Olay, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
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Görüntülerde, O.'nun spiral makinesiyle varili kesmeye çalıştığı, patlamanın ardından O. ile yanındaki 2 kişinin panikle kaçıştığı görüldü. (DHA)
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