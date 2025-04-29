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Kesmek istedikleri varil bomba gibi patladı

Bingöl Karlıova'da kaynak atölyesinde spiral makinesiyle kesilmek istenen varil, bomba gibi patladı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: DHA
Kesmek istedikleri varil bomba gibi patladı - Resim: 1

Olay, dün 16.00 sıralarında Karlıova ilçesine bağlı Yiğitler köyündeki bir kaynak atölyesinde meydana geldi. 

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Kesmek istedikleri varil bomba gibi patladı - Resim: 2

Atölye sahibi F.O. atık yağ taşımada kullanılan boş varili spiral makinesiyle kesmek istedi. Bu sırada varil patladı. O., elinden hafif yaralandı.

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Kesmek istedikleri varil bomba gibi patladı - Resim: 3

Olay, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. 

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Kesmek istedikleri varil bomba gibi patladı - Resim: 4

Görüntülerde, O.'nun spiral makinesiyle varili kesmeye çalıştığı, patlamanın ardından O. ile yanındaki 2 kişinin panikle kaçıştığı görüldü. (DHA)

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