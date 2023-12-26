Kestane şekerinin ünü ülke sınırlarını aştı! Japonya'ya bile ihraç ediliyor

"Bursa’ya da bizden gider"

17 yıldır bu kestane şekerini yaptığını ifade eden işletmeci Mustafa Çetin, "Aydın kestanesi, coğrafi işareti almış bir üründür. Ekim ayında kestane çırpımı başlar. Kasımda da biz kestane şekerimizi üretmeye başlarız. Mayısa kadar bu işi yapıyoruz. Çalışanlarımız genellikle hep bayandır. Kestane şekeri üretimi toplamda 7 ay sürüyor. Bizim kestanemiz 1'inci sınıf Aydın kestanesidir. En büyük pazarım da Japonya ve oraya yıllık 3 veya 4 konteyner kestane şekeri gönderiyorum. Aynı zamanda Türkiye genelindeki büyük işletmelere de kestane ve kestane şekeri gönderiyorum. En büyük pazarım İzmir ve arkasından Samsun, Antalya, Ankara, Muğla, İstanbul takip geliyor. Hatta büyük marketlere de çalışıyoruz. Yıllık 350-400 ton kestane işliyorum. Bursa'ya da kestanenin geneli bizden, yani Aydın bölgesinden gider" diye konuştu.