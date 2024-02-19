Kestikleri ağaçları mevzi yapıp katliam yaptılar

Son zamanlarda kaçak avcıların tehdidi altında olan göletin, birçok noktasına asılan ‘Avlanmak yasaktır’ tabelalarına rağmen, kimlikleri belirsiz kişiler, üniversite yerleşkesi içindeki 4 ağacı kesip 2 mevzi yaptı. Mevziler ve kenarlarında onlarca fişek görüntülenirken, bu yolla birçok kuşun öldürüldüğü de belirtildi.