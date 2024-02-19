Kestikleri ağaçları mevzi yapıp katliam yaptılar
Dicle Üniversitesi yerleşkesinde 200’den fazla kuş türünün barındığı ve avlanmanın yasak olduğu Kabaklı Sulama Göleti’nin kenarındaki ağaçları kesen kimliği belirsiz kişiler, bunlardan mevzi yapıp birçok kuşu öldürdü.
Mevzilerin kenarındaki fişekler görüntülenirken, çok sayıda kuşun bu yolla öldürüldüğü belirtildi. Dicle Üniversitesi’nden Prof. Dr. Ahmet Kılıç, "Maalesef avcılar, hem ağaçlara zarar veriyorlar hem de kuşları katlediyorlar. Yakında biz bu türleri tümden kaybedeceğiz. Gereken cezaların verilmesini bekliyoruz” dedi.
Dicle Üniversitesi yerleşkesinde bulunan ve Dicle Nehri’nden çekilen suyla hayat bulan Kabaklı Sulama Göleti’nde leylek, balıkçıl, düdükçün, toygar, güvercin, saka, tahtalı, kızılbacak ve uzunbacak gibi 200’ün üzerinde kuş türü barınıyor. Bu özelliğiyle kuş cennetini andıran gölet, kuş gözlemcilerinin de uğrak noktaları arasında yer alıyor.
Son zamanlarda kaçak avcıların tehdidi altında olan göletin, birçok noktasına asılan ‘Avlanmak yasaktır’ tabelalarına rağmen, kimlikleri belirsiz kişiler, üniversite yerleşkesi içindeki 4 ağacı kesip 2 mevzi yaptı. Mevziler ve kenarlarında onlarca fişek görüntülenirken, bu yolla birçok kuşun öldürüldüğü de belirtildi.