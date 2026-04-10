Kestirme diye kullandığı yol yaşlı adamın sonu oldu
Bursa'nın Karacabey ilçesinde kestirme olarak kullanılan yol üzerindeki dereden geçerken aracı suya gömülen 72 yaşındaki T.B., hayatını kaybetti.
Kaynak: İHA/DHA
Olay, saat 13.00 sıralarında Canbalı Mahallesi'nde Canbalı Köprüsü'nün altında meydana geldi. Bursa yönüne giden 72 yaşındaki T. B., kestirme olarak kullanılan yol üzerindeki dereden geçmek istedi. B., yağış nedeniyle derenin yükseldiğini fark edemeyince aracı suya gömüldü.
Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis, sağlık, itfaiye ve dalgıç ekipleri sevk edildi. Dalgıç polislerin derede yaptığı aramada, yeri tespit edilen aracın sürücüsü B.'nin hayatını kaybettiği belirlendi.
Ölen sürücü ile aracını dereden çıkarma çalışmaları sürerken, çevre sakinlerinin güzergahı 'kestirme yol' olarak kullandığı öğrenildi. (DHA)
